Enes Batur kimdir? Enes Batur kaç yaşında, nereli?

Yayınladığı videolarla kısa sürede ünlenen fenomen Enes Batur, sosyal hayatıyla da gündemden düşmüyor Peki, Enes Batur kaç yaşında, nereli? Enes Batur kimdir?

Sosyal medyada yayınladığı içreklerle milyonların ilgi odağı haline gelen Enes Batur, vatandaşların merak dolu sorularının da odağı haline geldi. Peki, Enes Batur kimdir? Enes Batur kaç yaşında, nereli?

ENES BATUR KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Nisan 1998

Kaç yaşında: 22 yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,8 m

Enes Batur Sungurtekin (d. 9 Nisan 1998, Antalya), Türk YouTuber, oyuncu ve şarkıcı. Mayıs 2020 itibarıyla Türkiye'nin en çok aboneye sahip bireysel YouTube kanalının sahibidir. Eğlence, Vlog ve challenge türü videolar çekmektedir.

Hayatı ve kariyeri

Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998'de Arzu ve Fatih Sungurtekin çiftinin oğlu olarak Antalya'da doğdu. Sungurtekin kanalında yayınlamış olduğu bir videoda annesinin Malatyalı, babasının Adanalı olduğuna değinmiş, kendisini de Adanalı olarak tanımlamıştır.

2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi.[9] İkinci filmi Enes Batur Gerçek Kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi. Batur, 2019 yılının Haziran ayında Survivor adlı yarışma programında konuk olarak bir bölümde yarıştı.

Enes Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde bir süre eğitim almış,YouTube kariyeri gelişince ise yüksek eğitimine Nişantaşı Üniversitesi'nin Sinema ve Televizyon bölümünde devam etmiştir.

Nisan ve Mayıs 2020'de Oyuncak Avı adlı kanalın, SocialBlade verilerine göre bir günde 8 milyonu aşkın abone kazanarak Enes Batur'u geçtiği ve Türkiye'nin en çok aboneye sahip bireysel YouTube kanalı olduğuna dair çeşitli haberler yayımlandı.Ancak SocialBlade Enes Batur'un sıralamasını değiştirmedi ve Oyuncak Avı Adlı kanalı ABD menşeli olarak sınıflandırdı.

Özel hayatı

Enes Batur, 2017 yılından 2018 yılına kadar Başak Karahan ile sevgiliydi. 23 Mayıs 2019 tarihinde, Damla Aslanalp ile evliliği hakkında haberler ortaya çıktı. Ancak takipçileri Enes Batur'un evlendiğine inanmadı, bunun yeni çıkacak filminin bir reklamı olduğunu düşündüler. Haziran 2019'da, Enes Batur Instagram üzerinden paylaştığı bir videoda aslında gerçekten evlenmediğini açıkladı.

Tartışmalar

4 Ağustos 2019 tarihinde JT adlı YouTube kanalı, Enes Batur'un, aralarında PewDiePie ve MrBeast'in de yer aldığı çeşitli yabancı YouTube ünlülerinin içeriklerinin bir kopyasını ürettiğini açıklayan bir video yayımladı. Videolarda geçen diyaloglar ve konular konusunda neredeyse bire bir aynı olan içerikler "çalıntı", Enes Batur ise "hırsız" olarak nitelendirildi. JT, PewDiePie'ın yüklediği Minecraft serisi popülerleştikten sonra yayımlanmış ve orijinaline çok benzer bir thumbnaile sahip Enes Batur'un videolarını "ifşa eden" bir video da yayımladı.[18][19] Bu video, Enes Batur tarafından telif hakkı ihlali iddiası ile YouTube'a şikayet edildi (copystrike). Ancak aslen bir telif ihlali gerçekleşmediği için video üzerindeki copystrike kaldırıldı. Bunun üzerine JT, Enes Batur'u kurmaca bir telif hakkı şikayetinde bulunmakla suçladı ve YouTube'un kurallarına aykırı bir davranış gerçekleştirdiği için kanalın kapanması gerektiğini belirtti. Enes Batur sosyal medyada kendine durum hakkında soru soran hesapları engelledi.

Enes Batur'un YouTube Rewind 2019: For the Record'da yer alması da tepkiye neden oldu.

Filmografi

• Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? (2018)

• Enes Batur Gerçek Kahraman (2019)

Diskografi

Single'ları

• "Sen Yerinde Dur (ft.. Kaya Giray)" (2018) (Hayal mi? Gerçek mi? Orijinal Film Müzikleri)

• "Gel Hadi Gel (feat. Kaya Giray)" (2018)

• "Dolunay" (2019)

• "Biliyom" (2020)

• "Yüreğine İnan" (2020)

• "Ayaz" (2020)