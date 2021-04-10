Enes Batur'un doğum gününe polis baskını!

Enes Batur 23. yaş gününü kutlamak İçin Acarkent'teki villasında parti verdi. Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 100 kişi katıldı.

Ünlü Youtuber Enes Batur 23. yaş gününü kutlamak İçin Acarkent'teki villasında parti verdi. Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 100 kişi katıldı. Gazete Vip'in özel haberine göre; Akşam saatlerinde başlayan doğum günü partisini gece 02: 00 sularında polis tarafından baskın düzenlendi. Partiye katılan bir çok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3,500 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Snob Magazin