- 'Enerjik Okullar' için Türk- Japon iş birliği

AMASYA - Amasya'daki Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Enerjik Okullar Projesi" kapsamında Türk-Japon iş birliğiyle tesisat ve iklimlendirme atölyesi ile güneş enerji santrali oluşturuldu.

Yenilenebilir enerji eğitiminin geliştirilmesi amacıyla 571 bin lira harcanarak yapılan atölye ve santralin açılışını Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Mitsubishi Corporation Türkiye Genel Müdürü Kazuo Inada ve Çalık Enerji A.Ş Genel Müdürü Onur Yücekal yaptı. Okulun elektrik enerjisi ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayacak olan güneş enerji santralinin yılda 12 bin kwh üretim sağlayacağı ve 5 yılda kurulum maliyetini karşılayacağı öngörülüyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende sosyal sorumluluk projesinin parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Kazuo Inada, "Bu projede amacımız genç neslin eğitimine ve yenilenebilir enerjinin geliştirilerek kullanımına katkıda bulunmaktır" dedi.

Dünyanın geleceğinin yenilenebilir enerjide olduğunu vurgulayarak gençlere seslenen Onur Yücekal da, "Sizler bu bayrağı bizden devraldığınız dönemde hibrit enerji santralleri, gelişmiş enerji depolama sistemleri, hidrojen yakıt hücreleri, şarj istasyonları teknolojileri, yapay zeka tabanlı enerji otomasyon sistemlerinden bahsediyor olacaksınız" diye konuştu.

Öğrencilere yenilenebilir enerji teknolojisi olan güneş enerjisinden elektrik üreten santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızalarının giderilmesiyle ilgili bilgileri kazandırmak için uygulanan 'Enerjik Okullar Projesi'nin eğitim seferberliğine önemli katkılar sunacağına dikkat çeken Vali Masatlı ise, "Proje Cumhurbaşkanımızın küresel ısınmaya karşı mücadele çerçevesinde başlattığı yeşil kalkınma devrimi ile 2053 sıfır karbon hedeflerimize de hizmet edecektir" şeklinde konuştu.

Atölye ve okulun gezilmesi sonrası öğrencilerin geliştirdiği mini sumo robotlar gösteri yaptı. Açılışta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, okul müdürü Niyazi Şişik ve diğer yetkililer ile öğrenciler yer aldı.