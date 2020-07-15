Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 15 Temmuza özel ışıklandırma
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 15 Temmuza özel ışıklandırma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe özel ışıklı bir animasyon gösterisi gerçekleştirildi.

15.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 15.07.2020 09:11

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe özel ışıklı bir animasyon gösterisi gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 4'üncü yılına özel "Türkiye'nin Enerjisi Darbelere Geçit Vermiyor" sloganıyla ışıklı bir animasyon gösterisi yansıtıldı. Işıklı animasyon gösterisinde 20 bin lümen lazer projeksiyon, 7 lazer ve 106 parça ışık kullanıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ışıklı gösteriden sonra yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Dönmez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 4. yılı vesilesiyle bir dizi program düzenlediğini bildirdi. Dönmez, "15 Temmuz şehidimiz Cuma Dağ'ın adını verdiğimiz MTA Cuma Dağ Tarih ve Tabiat Müzesi'ni ziyaret ettik. Şehidimizin adına yakışır bir yer olması için incelemelerde bulunduk. Cuma Dağ, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde darbecilere karşı direnirken atılan bombalar sonucu şehadet mertebesine erişti. Cuma kardeşimizle birlikte 251 şehidimiz ay yıldızlı bayrağımız göklerden hiç inmesin, ezan-ı Muhammedi kıyamete kadar bu semalarda yankılansın diye canlarını feda ettiler. O gece aziz milletimiz, Türkiye'nin dört bir yanında, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla nefretini top, tüfek ve her türlü teçhizatla kusan hainlere geçit vermedi. 15 Temmuz yüzyıllar geçse de asla unutulmayacak bir ihanet hareketiydi. Can verdik, şehitler verdik ancak bu cennet vatanı hainlere teslim etmedik. O gece şehadete eren vatan evlatlarından Allah razı olsun" dedi.

BOREL için de 15 Temmuz'a özel bir tasarım hazırlandığını ifade eden Dönmez, "Sadece Ankara'da değil, geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Hidroelektrik Santralimizin duvarlarına da benzer bir uygulamayı yansıttık. Nerede olursak olalım; zaman, mekan fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek. BOREL için de 15 Temmuz'a özel bir tasarım hazırlandı. Sınırlı sayıda özel olarak üretilen dezenfektanlar ücretsiz, hatıra amaçlı dağıtılacak" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 15 Temmuza özel ışıklandırma

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Güncel
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu Magazin
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Tayvan Parlamentosu karıştı! Vekiller birbirine girdi Güncel
Tayvan Parlamentosu karıştı! Vekiller birbirine girdi
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor Ekonomi
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma...
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı Dünya
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı Spor
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 99 bin 66 operasyonda 94 bin 975 kişi tutuklandı
Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 99 bin 66 operasyonda 94 bin 975 kişi tutuklandı
Koronaya inanmayan ve 'Kovid bulaştırma partisi'ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Koronaya inanmayan ve "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Hulusi Akar Fatih Sultan Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Mabel Matiz Aybüke Pusat Selçuk Yöntem
Spor Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Milli Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 15 Temmuza özel ışıklandırma - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 09:51:48. #1.14#
title