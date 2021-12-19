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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez İlimizi Ziyaret Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez İlimizi Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Isparta'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Isparta programına Valilik ziyareti ile başladı.

ISPARTA (Habermetre) - Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Isparta'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Isparta programına Valilik ziyareti ile başladı. Vali Ömer Seymenoğlu tarafından karşılanan Bakan Dönmez, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Seymenoğlu ile, bakanlığının Isparta'da yürüttüğü çalışmalarla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Dönmez Valilik ziyaretinden ardından Isparta Enerji Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilimizde gerçekleştirdiği çalışmalar ve projelerin değerlendirildiği toplantının ardından Bakan Dönmez, katılımcılara söz vererek talep ve önerileri dinledi.

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