- Enerji ekipleri, zorlu kış şartlarında görev başında Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipiden dolayı ARAS EDAŞ ekipleri, arıza ve kesintilere anında müdahale için bölgede 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

IĞDIR (İHA) - - Enerji ekipleri, zorlu kış şartlarında görev başında

IĞDIR - Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipiden dolayı ARAS EDAŞ ekipleri, arıza ve kesintilere anında müdahale için bölgede 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan elektrik arızalarına anında müdahale eden ARAS EDAŞ ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve kar seviyesinin 1 metreye ulaştığı alanlarda tüm engellere rağmen çalışmalarına devam ediyor. Tuzluca ilçesinde yüksek gerilim hatlarının yoğun kar ve tipiden zarar görmesi sonucu Kalace köyü ve Nebi mezrasında enerjisi kesildi. Kalace köyü ve Nebi mezrası sakinleri Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekiplerini aradı. İhbarı alan ekipler olumsuz hava koşulları nedeniyle Canderviş ile Kalaca köyleri ile Nebi mezrasında arasındaki yüksek gerilim hattında kopan hattı tamir etmek ve enerjinin yeniden verilebilmesi yola çıktılar. Elektrik kesintisinin olduğu yerlere yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı gidemeyen ekipler Iğdır İl Özel İdaresinden yardım istedi. Iğdır İl Özel İdaresinin yol açma çalışmasının ardından mezraya giden ekipler, bir kilometrelik karlı yolu aştıktan sonra akımın kesildiği hatta ulaşarak, kopan yüksek gerilim hattın direğine çıkarak tamir ettiler.

ARAS EDAŞ personelinden Ebulfez Yeşil, zorlu şartlara rağmen vatandaşların mağdur olmamaları çalıştıklarını belirterek, "Tuzluca'nın Lebi köyündeki vatandaşların ihbarı üzerine Özel İdare ile birlikte geldik. Ana hattımıza düşen iletken üzerinde arkadaşlar çalışma yapıyor iletkeni şimdi kaldıracaklar. Köyümüze enerji verip buradan ayrılacağız" dedi.