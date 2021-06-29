Endüstri Meslek Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Açılışı Yapıldı
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Endüstri Meslek Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Açılışı Yapıldı

Endüstri Meslek Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Açılışı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Endüstri Meslek Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Açılışı YapıldıVali Mustafa Tutulmaz, BAKKA' nın 2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle faaliyete geçirdiği "Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı" nın açılışına katıldı.

Endüstri Meslek Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Açılışı YapıldıVali Mustafa Tutulmaz, BAKKA' nın 2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle faaliyete geçirdiği "Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı" nın açılışına katıldı. Atölyeleri gezdi, öğrencilerin ürünlerini inceledi, öğrencilerle sohbet ederek bilgi aldı. Vali Tutulmaz açılışta yaptığı konuşmada "kurumlar arası işbirliğinin güzel bir örneğinin açılışına katılmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, çağın gereklerine uygun teknolojiye ağırlık vermenin, nitelikli meslek elemanı yetiştirmenin, işgücü yaratmanın ve meslek liselerinin önemine değindi, tüketen değil üreten bireyler olmanın gerekliliğini vurguladı, öğrencilere çok çalışmalarını, güzel projeleri hayata geçirmeleri tavsiyesinde bulundu, emeği geçen herkese teşekkür etti. "

Kaynak: Habermetre

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