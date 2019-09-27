Endonezya'yı vuran 6.5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 23'e çıktı

Endonezya'yı vuran 6.5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 23'e çıktı

Endonezya'nın Maluku eyaletinde perşembe günü meydana gelen depremde en az 23 kişi hayatını kaybetti. 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar 100'e yakın artçı sarsıntı meydana geldi

27.09.2019 10:45
Endonezya'yı vuran 6.5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 23'e çıktı

Endonezya'nın Maluku eyaletinde perşembe günü meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde en az 23 kişi hayatını kaybetti.


Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Başkanı Agus Wibowo, deprem nedeniyle Ambon bölgesinde göçen evlerin altında kalan 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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