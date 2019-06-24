Endonezya ve Doğu Timor'da 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verilmedi

Endonezya ve Doğu Timor'da 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verilmedi

Endonezya ve Doğu Timor’da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybına dair henüz bir açıklama yapılmazken tsunami alarmı verilmedi.

Endonezya ve Doğu Timor'da 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verilmedi

Endonezya'nın Maluku eyaletinde ve Doğu Timor'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer tsunami alarmı vermedi.

Doğu Timor'un başkenti Dili'de deprem nedeniyle kırmızı alarm verilirken can ve mal kaybına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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