Endonezya'nın Merapi Yanardağı'nda patlama: Küller 2 kilometre yüksekliği buldu
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Endonezya'nın Merapi Yanardağı'nda patlama: Küller 2 kilometre yüksekliği buldu

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 2 bin metre yükseliğe kadar çıktığını belirtti.

13.02.2020 08:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 08:30
Endonezya'nın Merapi Yanardağı'nda patlama: Küller 2 kilometre yüksekliği buldu

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi.


Yerel basına göre Yogyakarta kentindeki volkanda, sabah yerel saatle 05.16'da yaşanan patlama 150 saniye sürdü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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