Endonezya'nın Merapi Yanardağı'nda patlama: Küller 2 kilometre yüksekliği buldu
Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 2 bin metre yükseliğe kadar çıktığını belirtti.
13.02.2020 08:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 08:30
Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Yerel basına göre Yogyakarta kentindeki volkanda, sabah yerel saatle 05.16'da yaşanan patlama 150 saniye sürdü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com