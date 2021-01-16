Endonezya'daki toprak kaymalarında ölü sayısı 25'e yükseldi
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Endonezya'daki toprak kaymalarında ölü sayısı 25'e yükseldi

16.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:58
Endonezya'daki toprak kaymalarında ölü sayısı 25'e yükseldi

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 9 Ocak'ta şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 25 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 9 Ocak'ta şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 25 kişi hayatını kaybetti.

Bandung Bölgesi Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Deden Ridwansyah yaptığı açıklamada, Cihanjuang köyünde 4 farklı noktada meydana gelen heyelanlarda can kaybının 25'e yükseldiğini belirtti.

Ridwansyah, afet bölgesinde kayıp olan 15 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının 18 Ocak'a kadar devam edeceğini aktardı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada, bölgedeki toprak kaymalarında 13 kişinin yaşamını yitirdiğini söylemişti.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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