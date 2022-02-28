Endonezya'daki Kuta Mandalika sahili eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Endonezya'daki Kuta Mandalika sahili eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor

AA, Riky Sultana - Güncel
 - Güncelleme:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kuta Mandalika sahilinin drone görüntüleri Sahilden detaylar LOMBOK - Endonezya'nın Lombok Adası'ndaki Kuta Mandalika sahili doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kuta Mandalika sahilinin drone görüntüleri

Sahilden detaylar LOMBOK - Endonezya'nın Lombok Adası'ndaki Kuta Mandalika sahili doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

Endonezya'daki Kuta Mandalika sahili eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor

Endonezya'daki Kuta Mandalika sahili eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor

Endonezya'daki Kuta Mandalika sahili eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor

AA / Riky Sultana - Güncel

Endonezya, Drone, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title