Endonezya'daki Kuta Mandalika sahili eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor
AA, Riky Sultana - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kuta Mandalika sahilinin drone görüntüleri Sahilden detaylar LOMBOK - Endonezya'nın Lombok Adası'ndaki Kuta Mandalika sahili doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla turistlerin ilgisini çekiyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kuta Mandalika sahilinin drone görüntüleri
Sahilden detaylar LOMBOK - Endonezya'nın Lombok Adası'ndaki Kuta Mandalika sahili doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla turistlerin ilgisini çekiyor.