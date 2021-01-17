Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 73'e çıktı
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Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 73'e çıktı

17.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:14
Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 73'e çıktı

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde 15 Ocak'ta meydana gelen depremde ölü sayısının 73'e yükseldiği bildirildi.

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde 15 Ocak'ta meydana gelen depremde ölü sayısının 73'e yükseldiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, yaptığı açıklamada, depremde tahliye edilen 27 bin 850 kişinin 25 farklı noktada güvenli alanlara yerleştirildiğini ifade etti.

Jati, Mamuju bölgesinde 64 ve Majene'de 9 olmak üzere şu ana kadar depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 73 olduğunu aktardı.

Depremde 253 kişinin ağır yaralandığını ve tedavilerinin hastanede devam ettiğini aktaran Jati, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), 15 Ocak'ta yerel saatle 01.28'de, merkez üssü Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusu olan ve 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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