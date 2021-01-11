Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor (4)
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Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor (4)

11.01.2021 13:24 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:30

Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Koordinatörü Rasman, yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü alanda bugünkü arama kurtarma çalışmalarının 53 gemiyle yürütüleceğini belirtti.

Bölgede 2 bin 600 personelin katılımıyla 6 farklı noktada çalışmaların sürdüğünü bildiren Rasman, alandaki özel dalgıçların deniz altında uçak ve ceset parçaları aramalarına devam edeceğini aktardı.

Dün yerinin tespit edildiği belirtilen uçağın karakutusu henüz denizdeki enkazdan çıkarılamadı.

Öte yandan bölgedeki polis hastanesine kaldırılan 16 torba içerisindeki ceset parçalarının DNA testlerine bugün başlanılacağı bildirildi.

Karakutunun çıkarılıp incelenmesiyle kazanın nedeninin aydınlatılabileceğini kaydeden yetkililer, uçağın düşüş sebebine ilişkin de henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, 9 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin 9 Ocak'ta yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını bildirmişti.

Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını ifade etmişti.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin fite (3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 fite düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.

Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor (4)
Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor (4)
Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor (4)
Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor (4)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdaus Wajidi

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