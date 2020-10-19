Tek gözlü köpekbalığı, görenleri şaşkına çevirdi
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Tek gözlü köpekbalığı, görenleri şaşkına çevirdi

19.10.2020 20:29 | Son Güncelleme: 19.10.2020 21:08

Endonezya'da balıkçıların ağına takılan köpekbalığı, görenleri şaşkına çevirdi. Köpekbalığının tek gözü olduğu ve beyaz olduğu görüldü. Uzmanlar, yavru köpekbalığının siklopi adı verilen tek gözlülük ve albino hastalığı bulunduğunu açıkladı.

Güney Asya ülkesi Endonezya'nın Maluku bölgesinde balıkçılar, ağlarına takılan köpekbalığının görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Balıkçıların 10 Ekim'de yakaladığı köpekbalığının tek gözlü olduğu ve renginin tamamen beyaz olduğu görüldü.

TEK GÖZLÜLÜK VE ALBİNO HASTALIĞI VAR

Uzmanlar, köpekbalığının genetik nedenlerle ortaya çıkan 'siklopi' olarak bilinen tek gözlülük ve albino hastalığı bulunduğunu açıkladı.

SİKLOPİ HASTALIĞI NEDİR?

İki göz yerine tek göz oluşmasıyla belirgin doğuştan anomali; iki göz çukununun, içinde tek göz bulunmak üzere birbirleriyle birleşmesi hali; tek gözlü olma.

Kafatasında tek orbita bulunması ve bu tek orbitanın içerisinde tek bir göz bulunması ile karakterize anomali durumudur. Ön beyin anomalileri ile birlikte görülür. Hayvanlarda bilinen tek etiyolojisi veratum californicum bitkisinin gebelikte yenilmesiyle koyunlarda siklop görülmesidir.

Tek gözlü köpekbalığı, görenleri şaşkına çevirdi
Tek gözlü köpekbalığı, görenleri şaşkına çevirdi
Tek gözlü köpekbalığı, görenleri şaşkına çevirdi
Tek gözlü köpekbalığı, görenleri şaşkına çevirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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