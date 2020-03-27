Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası kül bulutu 5 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası kül bulutu 5 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Endonezya'daki Java Adası'nda yer alan Merapi Yanardağı meydana gelen patlama sonrası kül ve duman püskürtmeye başladı. Yanardağın 5 kilometre yüksekliğe kül püskürtmesi sonucu yakın çevrede havadan kül yağmaya başladı. Yetkililer tarafından çevrede yaşayanlara gündelik hayatlarına devam etmeleri söylenirken, yanardağın en az 3 kilometre uzağında durulması ve bölgeye yaklaşılmaması uyarısı yapıldı.

Merapi Yanardağı'nda 2010 yıllında meydana gelen art arda patlamalar sonucu en az 350 kişi hayatını kaybetmişti. - JAKARTA

Kaynak: İHA