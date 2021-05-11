Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle tüm seyahatler yasaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle tüm seyahatler yasaklandı

Anadolu Ajansı / Riky Sultana - Haberler | Güncel

Endonezya hükümeti, 6-17 Mayıs tarihleri arasında "memlekete dönüş" seyahatlerini resmi olarak yasaklasa da, bazı insanlar hala kendi memleketlerine ulaşmaya çalışıyor.

Endonezya hükümeti, 6-17 Mayıs tarihleri arasında "memlekete dönüş" seyahatlerini resmi olarak yasaklasa da, bazı insanlar hala kendi memleketlerine ulaşmaya çalışıyor. Batı Cava'nın Karawang bölgesi otoyolundaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşım araçlarıyla seyahatler geçici süreyle yasaklandı.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, salgınla mücadelede ramazan ve bayramda "memlekete dönüş" yasağına ilişkin tüm ulaşım araçlarının belirli tarihlere kadar yasaklanması kararı alındığını açıkladı.

Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle tüm seyahatler yasaklandı
Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle tüm seyahatler yasaklandı
Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle tüm seyahatler yasaklandı
Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle tüm seyahatler yasaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Riky Sultana

Doğu'da en fazla vaka düşüşü Erzincan'da, tek artış Ardahan'da
Doğu'da en fazla vaka düşüşü Erzincan'da, tek artış Ardahan'da
8 aylık hamile hemşire koronadan öldü, bebeği sezaryenle alındı
8 aylık hamile hemşire koronadan öldü, bebeği sezaryenle alındı
WHATSAPP'IN UZATTIĞI SÜRE BİTİYOR'15 MAYIS'TAN SONRA KULLANICILARI NELER BEKLİYOR?
WHATSAPP'IN UZATTIĞI SÜRE BİTİYOR'15 MAYIS'TAN SONRA KULLANICILARI NELER BEKLİYOR?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Altuğ Serdar Ortaç Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Ozan Tufan Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle tüm seyahatler yasaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 20:19:38. #1.15#

title