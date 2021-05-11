Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle tüm seyahatler yasaklandı

Endonezya hükümeti, 6-17 Mayıs tarihleri arasında "memlekete dönüş" seyahatlerini resmi olarak yasaklasa da, bazı insanlar hala kendi memleketlerine ulaşmaya çalışıyor.