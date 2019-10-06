Endonezya'da koruma altındaki dört hayvan doğaya bırakıldı

06.10.2019 16:48

Endonezya'daki Açe Doğal Kaynakları Koruma Merkezi (BKSDA) görevlileri tarafından koruma altındaki dört hayvan doğaya bırakıldı. BKSDA Hayvan Bakımı Koordinatörü Taing Lubis, yerlilerden alınan iki beyaz elli gibon, bir siyamang maymunu ve bir adet pars kedisinin rehabilite edilerek Açe Jaya bölgesinde doğaya bırakıldığını belirtti.

Kaynak: AA