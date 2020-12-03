Endonezya'da Ili Lewotolok Yanardağı'nda yeni patlama oldu
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Endonezya'da Ili Lewotolok Yanardağı'nda yeni patlama oldu

03.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:19
Endonezya'da Ili Lewotolok Yanardağı'nda yeni patlama oldu

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Lembata bölgesindeki Ili Lewotolok Yanardağı'nda yeni patlama meydana geldi.

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Lembata bölgesindeki Ili Lewotolok Yanardağı'nda yeni patlama meydana geldi.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Ili Lewotolok Yanardağı'nda 25 saniye süren patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağ kraterinden 200 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Lembata Afet Yönetim Ajansı da yanardağ tehlikesine karşı dün itibarıyla bölgeden tahliye edilenlerin sayısının 7 bin 968 olduğu bilgisini paylaştı.

Volkanik hareketliliğin artması nedeniyle 30 Kasım'da alarm durumunun "turuncu" seviyeye yükseltildiği Ili Lewotolok Yanardağı'nda son patlamayla birlikte 27 Kasım'dan bu yana 5 patlama gerçekleşti.

Öte yandan, Doğu Cava eyaletindeki Semeru Yanardağı'nda 1 Aralık'ta meydana gelen patlamanın ardından yanardağ eteklerindeki 550 kişinin tahliye edildiği bildirilmişti.

Ülkede yanardağ alarm sistemi, "yeşil" (normal), "sarı" (waspada), "turuncu" (siaga) ve en üst seviyede "kırmızı" (awas) olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 127 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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