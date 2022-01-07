Son dakika haberleri: Endonezya'da Heyelan Felaketi: 6 Ölü

- Endonezya'da heyelan felaketi: 6 ölü

PAPUA - Endonezya'da meydana gelen şiddetli yağış ve selin neden olduğu toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Papua eyaletinin başkenti Jayapura'da şiddetli yağış ve sel toprak kaymasına neden oldu. Ulusal Afet Ajansı Yönetimi bölgedeki selin neden olduğu heyelan sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken 500 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

Yetkililer, Jayapura şehrindeki selin azaldığını ancak bölgede hala yağmur yağdığını ve elektriklerin de kesik olduğunu açıkladı.