Son dakika haberleri: Endonezya'da Heyelan Felaketi: 6 Ölü
İhlas Haber Ajansı / Hossam Hanafy Mahmoud Ahmed - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre - Endonezya'da heyelan felaketi: 6 ölü Endonezya'da meydana gelen şiddetli yağış ve selin neden olduğu toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti.
- Endonezya'da heyelan felaketi: 6 ölü
PAPUA - Endonezya'da meydana gelen şiddetli yağış ve selin neden olduğu toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya'nın Papua eyaletinin başkenti Jayapura'da şiddetli yağış ve sel toprak kaymasına neden oldu. Ulusal Afet Ajansı Yönetimi bölgedeki selin neden olduğu heyelan sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken 500 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.
Yetkililer, Jayapura şehrindeki selin azaldığını ancak bölgede hala yağmur yağdığını ve elektriklerin de kesik olduğunu açıkladı.