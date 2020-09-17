Endonezya'da heyelan: 2 ölü
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Endonezya'da heyelan: 2 ölü

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen heyelanda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya'da heyelan: 2 ölü
17.09.2020 06:55 | Son Güncelleme: 17.09.2020 06:58

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen heyelanda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi'nin (BNPB) açıklamasına göre, eyaletin Sorong kentinde dün aralıksız devam eden şiddetli yağışlar heyelana neden oldu.

Heyelanda bir evin toprak altında kalması sonucu 2 kişinin yaşamanı yitirdiğini belirten yetkililer, bölgede olası kayıplara karşı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Tropikal iklime sahip olan Endonezya'da şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Kaynak: AA

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