Endonezya'da "hatırlatma dozu" uygulaması başladı
AA / Anton Raharjo - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kramat Jati sağlık merkezi Aşı öncesi sağlık kontrolü Aşılama detayları CAKARTA - Endonezya'da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yaşlılara ve 18 yaş üstü öncelikli grupta yer alanlara "hatırlatma dozu" uygulaması başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kramat Jati sağlık merkezi
Aşı öncesi sağlık kontrolü
Aşılama detayları CAKARTA - Endonezya'da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yaşlılara ve 18 yaş üstü öncelikli grupta yer alanlara "hatırlatma dozu" uygulaması başladı. Başkent Cakarta'daki Kramat Jati sağlık merkezine gelen vatandaşlar aşı oldu.