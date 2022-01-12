Endonezya'da "hatırlatma dozu" uygulaması başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Endonezya'da "hatırlatma dozu" uygulaması başladı

AA / Anton Raharjo - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kramat Jati sağlık merkezi Aşı öncesi sağlık kontrolü Aşılama detayları CAKARTA - Endonezya'da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yaşlılara ve 18 yaş üstü öncelikli grupta yer alanlara "hatırlatma dozu" uygulaması başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kramat Jati sağlık merkezi

Aşı öncesi sağlık kontrolü

Aşılama detayları CAKARTA - Endonezya'da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yaşlılara ve 18 yaş üstü öncelikli grupta yer alanlara "hatırlatma dozu" uygulaması başladı. Başkent Cakarta'daki Kramat Jati sağlık merkezine gelen vatandaşlar aşı oldu.

Endonezya'da hatırlatma dozu uygulaması başladı

Endonezya'da hatırlatma dozu uygulaması başladı

Endonezya'da hatırlatma dozu uygulaması başladı

AA / Anton Raharjo - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title