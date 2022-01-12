Endonezya'da "hatırlatma dozu" uygulaması başladı

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Kramat Jati sağlık merkezi

Aşı öncesi sağlık kontrolü

Aşılama detayları CAKARTA - Endonezya'da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yaşlılara ve 18 yaş üstü öncelikli grupta yer alanlara "hatırlatma dozu" uygulaması başladı. Başkent Cakarta'daki Kramat Jati sağlık merkezine gelen vatandaşlar aşı oldu.