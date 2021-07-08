Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Anadolu Ajansı / Riky Sultana - Haberler | Güncel

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 38 bin 391 ile en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 38 bin 391 ile en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 38 bin 391 artarak 2 milyon 417 bin 788'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 852 artarak 63 bin 760'a, iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 185 artarak 1 milyon 994 bin 573'e çıktı.

Ülkede şimdiye kadar 40 milyon 349 bin 51 kişiye birinci ve ikinci doz aşı yapıldı

Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Riky Sultana

Sinovac araştırmasını yürüten ünlü bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle hayatını kaybetti
Sinovac araştırmasını yürüten ünlü bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Vahap Seçer Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Selin Şekerci Burak Özçivit
Spor Sergen Yalçın Mario Balotelli Younes Belhanda Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 21:40:25. #1.15#

title