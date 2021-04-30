Endonezya'da denizaltı kazasında hayatını kaybedenler için tören düzenlendi
Asker gemiden düzenlenen resmi törenden detaylar Hayatını kaybeden asker yakınlarının denize çiçek atması Endonezya'da 21 Nisan'da kaybolan KRI Nanggala-402 adlı denizaltında hayatını kaybeden 53 kişilik mürettebat için Bali Adası açıklarında tören düzenlendi.
Asker gemiden düzenlenen resmi törenden detaylar
Hayatını kaybeden asker yakınlarının denize çiçek atması Endonezya'da 21 Nisan'da kaybolan KRI Nanggala-402 adlı denizaltında hayatını kaybeden 53 kişilik mürettebat için Bali Adası açıklarında tören düzenlendi. Törene hayatını kaybeden mürettebatın aileleri de katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dwi Ari Prastyanto