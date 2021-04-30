Endonezya'da denizaltı kazasında hayatını kaybedenler için tören düzenlendi
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Endonezya'da denizaltı kazasında hayatını kaybedenler için tören düzenlendi

Anadolu Ajansı / Dwi Ari Prastyanto - Haberler | Güncel

Asker gemiden düzenlenen resmi törenden detaylar Hayatını kaybeden asker yakınlarının denize çiçek atması Endonezya'da 21 Nisan'da kaybolan KRI Nanggala-402 adlı denizaltında hayatını kaybeden 53 kişilik mürettebat için Bali Adası açıklarında tören düzenlendi.

Asker gemiden düzenlenen resmi törenden detaylar

Hayatını kaybeden asker yakınlarının denize çiçek atması Endonezya'da 21 Nisan'da kaybolan KRI Nanggala-402 adlı denizaltında hayatını kaybeden 53 kişilik mürettebat için Bali Adası açıklarında tören düzenlendi. Törene hayatını kaybeden mürettebatın aileleri de katıldı.

Endonezya'da denizaltı kazasında hayatını kaybedenler için tören düzenlendi
Endonezya'da denizaltı kazasında hayatını kaybedenler için tören düzenlendi
Endonezya'da denizaltı kazasında hayatını kaybedenler için tören düzenlendi
Endonezya'da denizaltı kazasında hayatını kaybedenler için tören düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dwi Ari Prastyanto

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