Endonezya'da çalışanlara yönelik ilk doz aşılama başladı
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Endonezya'da çalışanlara yönelik ilk doz aşılama başladı

17.02.2021 21:04 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:09

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ticaret sektöründeki yaklaşık 1,500 çalışan ilk doz aşısını bugün Tanah Abang Market'te oldu.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ticaret sektöründeki yaklaşık 1,500 çalışan ilk doz aşısını bugün Tanah Abang Market'te oldu. Aşı için kayıt yaptıran yaklaşık 9,700 kişiye ise önümüzdeki beş gün boyunca aşılama devam edecek.

Endonezya'da çalışanlara yönelik ilk doz aşılama başladı
Endonezya'da çalışanlara yönelik ilk doz aşılama başladı
Endonezya'da çalışanlara yönelik ilk doz aşılama başladı
Endonezya'da çalışanlara yönelik ilk doz aşılama başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anton Raharjo

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