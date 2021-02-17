Endonezya'da çalışanlara yönelik ilk doz aşılama başladı

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Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ticaret sektöründeki yaklaşık 1,500 çalışan ilk doz aşısını bugün Tanah Abang Market'te oldu. Aşı için kayıt yaptıran yaklaşık 9,700 kişiye ise önümüzdeki beş gün boyunca aşılama devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anton Raharjo