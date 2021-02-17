Endonezya'da çalışanlara yönelik ilk doz aşılama başladı
17.02.2021 21:04 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:09
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ticaret sektöründeki yaklaşık 1,500 çalışan ilk doz aşısını bugün Tanah Abang Market'te oldu.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ticaret sektöründeki yaklaşık 1,500 çalışan ilk doz aşısını bugün Tanah Abang Market'te oldu. Aşı için kayıt yaptıran yaklaşık 9,700 kişiye ise önümüzdeki beş gün boyunca aşılama devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Anton Raharjo