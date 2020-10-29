Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı
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Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı

29.10.2020 19:03 | Son Güncelleme: 29.10.2020 19:07
Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı

Endonezya'da Mario Natriti (23) adlı genç, sevgilisi Desiana (20) ile aynı evde kalmaya başladı.

Endonezya'da Mario Natriti (23) adlı genç, sevgilisi Desiana (20) ile aynı evde kalmaya başladı. Kızın ailesi bu durumu öğrenince genci bacaklarından ters bir şekilde yarım saat kadar asılı bıraktı. Gencin hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde meydana geldi. Mario Natriti adlı genç, sevgilisi Desiana beraber aynı evde yaşamaya başladı. Desiana'nın ailesi, durumu öğrencince öfkelenerek kızlarını eve geri getirdi ve Natriti'yi bir tahta platforma ters şekilde astı. Gencin yaklaşık yarım saat o şekilde durduğu ve eve döndüğünde baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

"İNSANLIK DIŞI BİR ŞEY"

Gencin annesi Tujuh Juli Yuli, oğlunun bu şekilde bir cezaya çarptırılmasının 'insanlık dışı bir uygulama' olduğunu söyledi. Yerel medyaya konuşan anne, "Oğluma böyle bir hayvan gibi davranıldığını görünce ağladım. Sadece baş aşağı asılmakla kalmadı, aynı zamanda birkaç kez tokatlandı" ifadelerini kullandı. Çocuğumun hakları için adalet bekliyorum. Bir hayvan gibi muamele gördü. Çocuğum, asılması, işkence edilmesi gereken bir suçlu değil" dedi. Annenin polise görüntülerle birlikte şikayette bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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