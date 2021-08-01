Endonezya'da artan Kovid-19 vakaları sebebiyle yeni sağlık tesisi açılıyor
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Endonezya'da artan Kovid-19 vakaları sebebiyle yeni sağlık tesisi açılıyor

Anadolu Ajansı / Eko Siswono Toyudho - Haberler | Güncel

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 47 bin 791 artarak 3 milyon 287 bin 727'ye yükseldi.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 47 bin 791 artarak 3 milyon 287 bin 727'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1824 artarak 88 bin 659'a, iyileşenlerin sayısı ise 43 bin 856 artarak 2 milyon 640 bin 676'ya çıktı. Artan vaka sayısı nedeniyle başkent Cakarta'da ağır olmaya hastalara oksijen desteği sağlayacak tesisin hazırlıkları devam ediyor.

Endonezya'da artan Kovid-19 vakaları sebebiyle yeni sağlık tesisi açılıyor
Endonezya'da artan Kovid-19 vakaları sebebiyle yeni sağlık tesisi açılıyor
Endonezya'da artan Kovid-19 vakaları sebebiyle yeni sağlık tesisi açılıyor
Endonezya'da artan Kovid-19 vakaları sebebiyle yeni sağlık tesisi açılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eko Siswono Toyudho

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