Endonezya'da artan Kovid-19 vakaları sebebiyle yeni sağlık tesisi açılıyor

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 47 bin 791 artarak 3 milyon 287 bin 727'ye yükseldi.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 47 bin 791 artarak 3 milyon 287 bin 727'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1824 artarak 88 bin 659'a, iyileşenlerin sayısı ise 43 bin 856 artarak 2 milyon 640 bin 676'ya çıktı. Artan vaka sayısı nedeniyle başkent Cakarta'da ağır olmaya hastalara oksijen desteği sağlayacak tesisin hazırlıkları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eko Siswono Toyudho