Endonezya'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
AA, Firdaus Wajidi - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boş okul bahçesi Boş koridor ve okul binasından detaylar CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, artan koronavirüs vakaları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 ay süreyle ara verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Boş okul bahçesi
Boş koridor ve okul binasından detaylar CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, artan koronavirüs vakaları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 ay süreyle ara verildi.