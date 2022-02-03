Endonezya'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi - Haberler
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Endonezya'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

AA, Firdaus Wajidi - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boş okul bahçesi Boş koridor ve okul binasından detaylar CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, artan koronavirüs vakaları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 ay süreyle ara verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Boş okul bahçesi

Boş koridor ve okul binasından detaylar CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, artan koronavirüs vakaları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 ay süreyle ara verildi.

Endonezya'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Endonezya'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Endonezya'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

AA / Firdaus Wajidi - Güncel

Endonezya, Jakarta, Okul, Güncel, Haber

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