Endonezya'da 7.2 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 7.2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 7.2 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Endonezya'nın Sumatra Adası açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Sumatra Adası açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'nın Sumatra Adası açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 19 kilometre derinlikte kaydedilen depremin tsunami tehlikesi oluşturmadığı aktarıldı. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ve ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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