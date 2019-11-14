Endonezya'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı
Haberler » Dünya » Endonezya'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı - Haber

Endonezya'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

14.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:16
Endonezya'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı

Endonezya'nın Kuzey eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.


Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin Jailolo kentinin 137 kilometre kuzeyi açıklarında olan depremin, yerin 73 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et