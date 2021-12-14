Endonezya'da 6-11 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya başlandı
AA / Eko Siswono Toyudho - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Okul önünde bekleyen öğrenci ve veliler Aşı kaydı oluşturulması Aşı öncesi öğrencilerin ateş ve tansiyonlarının ölçülmesi Aşılama detayları Aşı olan öğrencilerin fotoğraf çektirmesi Endonezya'da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 6-11 yaş arası çocuklara aşı...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Okul önünde bekleyen öğrenci ve veliler
Aşı kaydı oluşturulması
Aşı öncesi öğrencilerin ateş ve tansiyonlarının ölçülmesi
Aşılama detayları
Aşı olan öğrencilerin fotoğraf çektirmesi
Endonezya'da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 6-11 yaş arası çocuklara aşı uygulanmaya başlandı. Jakarta'da, Kalisari İlköğretim okulundaki öğrenciler aşı oldu.