Endonezya'da 6-11 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya başlandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okul önünde bekleyen öğrenci ve veliler

Aşı kaydı oluşturulması

Aşı öncesi öğrencilerin ateş ve tansiyonlarının ölçülmesi

Aşılama detayları

Aşı olan öğrencilerin fotoğraf çektirmesi

Endonezya'da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 6-11 yaş arası çocuklara aşı uygulanmaya başlandı. Jakarta'da, Kalisari İlköğretim okulundaki öğrenciler aşı oldu.