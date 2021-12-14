Endonezya'da 6-11 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya başlandı - Haberler
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Endonezya'da 6-11 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya başlandı

AA / Eko Siswono Toyudho - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Okul önünde bekleyen öğrenci ve veliler Aşı kaydı oluşturulması Aşı öncesi öğrencilerin ateş ve tansiyonlarının ölçülmesi Aşılama detayları Aşı olan öğrencilerin fotoğraf çektirmesi Endonezya'da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 6-11 yaş arası çocuklara aşı...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okul önünde bekleyen öğrenci ve veliler

Aşı kaydı oluşturulması

Aşı öncesi öğrencilerin ateş ve tansiyonlarının ölçülmesi

Aşılama detayları

Aşı olan öğrencilerin fotoğraf çektirmesi

Endonezya'da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 6-11 yaş arası çocuklara aşı uygulanmaya başlandı. Jakarta'da, Kalisari İlköğretim okulundaki öğrenciler aşı oldu.

Endonezya'da 6-11 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya başlandı

Endonezya'da 6-11 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya başlandı

Endonezya'da 6-11 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya başlandı

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AA / Eko Siswono Toyudho - Son Dakika Haberleri

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