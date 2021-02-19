Endonezya'da 46 pilot balina kıyıya vurdu
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Endonezya'da 46 pilot balina kıyıya vurdu

19.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:38
Endonezya'da 46 pilot balina kıyıya vurdu

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde sığ sularda mahsur kalan 46 kısa yüzgeçli pilot balinanın kıyıya vurduğu bildirildi.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde sığ sularda mahsur kalan 46 kısa yüzgeçli pilot balinanın kıyıya vurduğu bildirildi.

Republika gazetesinin haberine göre, eyaletin Bangkalan bölgesine bağlı Modung sahilinde, kıyıya vurmuş yaklaşık 4 metre uzunluğunda 49 kısa yüzgeçli pilot balina bulundu.

Yerel halk ve yetkililer, 3 balinayı sığ sulardan kurtarmayı başarırken ölen balinaların kıyıya gömüleceği ifade edildi.

Balinaların neden kıyıya vurduğuna ilişkin araştırma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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