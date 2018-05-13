Endonezya'da 3 Kiliseye Eş Zamanlı Bombalı Saldırı Düzenlendi: 2 Ölü, 13 Yaralı
Surabaya kentinde 3 farklı noktada eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Kiliselerin hedef alındığı saldırılarda ilk belirlemelere göre 2 ölü ve 13 yaralı var.
Endonezya'nın Surabaya kentinde, 3 farklı noktada meydana gelen patlamada 2 kişinin öldüğü, 13 kişi yaralandı.
KİLİSELER HEDEF ALINDI
Doğu Cava bölgesinde ülkenin ikinci büyük kenti Surabaya'da yerel saatle 07.30 sularında 3 kiliseyi hedef alan 3 farklı bombalı saldırı gerçekleşti.
2 ÖLÜ, 13 YARALI VAR
Saldırılarda şu ana kadar 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Bombaların aynı anda patlamadığı bilgisini veren bölge polisi olaya ilişkin detaylı açıklama yapmadı.
YORUMLAR (18)
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kimsenin müslümanlara oyun falan oynadı yok kendini kandırma islam kendi kendini bitirdi her tarafından su alıyor her gün insanlar islam ülkelerinde katlediliyor bu ülkeler terörden geçilmiyor islamifobi dünyayı sardı gerçeği gör gerçeği.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bir insan neden canli bomba oluyor?Cevap Yaz Yayından KaldırCEVAP: gayet basit arabın peşinden gittiği icin1 1 Yayından Kaldır
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ne insanlıkta ne ilimde ne bilimde ne sanatta nede insanlıkta varlar birtek islam ülkesi yoktur bu sayılanlarda ama bütün müslüman ülkelerinde terörden geçilmiyor.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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arabın peşinden gitmenin kaçınılmaz sonu islam terörü.kabul etsende etme sende bu yıllardır bu böyle.Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır