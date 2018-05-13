Endonezya'da 3 Kiliseye Eş Zamanlı Bombalı Saldırı Düzenlendi: 2 Ölü, 13 Yaralı

Endonezya'nın Surabaya kentinde, 3 farklı noktada meydana gelen patlamada 2 kişinin öldüğü, 13 kişi yaralandı.

KİLİSELER HEDEF ALINDI

Doğu Cava bölgesinde ülkenin ikinci büyük kenti Surabaya'da yerel saatle 07.30 sularında 3 kiliseyi hedef alan 3 farklı bombalı saldırı gerçekleşti.

2 ÖLÜ, 13 YARALI VAR

Saldırılarda şu ana kadar 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Bombaların aynı anda patlamadığı bilgisini veren bölge polisi olaya ilişkin detaylı açıklama yapmadı.