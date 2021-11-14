Endonezya'da 2021 Uluslararası Otomobil Fuarı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fuar alanın dış görüntüsü Ziyaretçilerin vücut ısısının ölçülmesi MINI marka otomobiller BMW marka otomobiller BMW M4 x KITH otomobil Lexus LF-30 elektrikli otomobil MG elektrikli otomobiller Hyundai Prophecy otomobil Hyundai Ioniq elektrikli otomobil Hyundai Kona...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Fuar alanın dış görüntüsü
Ziyaretçilerin vücut ısısının ölçülmesi
MINI marka otomobiller
BMW marka otomobiller
BMW M4 x KITH otomobil
Lexus LF-30 elektrikli otomobil
MG elektrikli otomobiller
Hyundai Prophecy otomobil
Hyundai Ioniq elektrikli otomobil
Hyundai Kona elektrikli otomobil
Üzerinde Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun imzası bulunan Hyundai Kona elektrikli otomobil
Hyundai-Boston Dynamic robot köpek
Toyota elektrikli otomobil
Dunlop araç lastikleri
CAKARTA - Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla iptal edilen etkinliklerin ardından pandemi sürecinin ilk otomobil fuarı GAIKINDO Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı (GIIAS) başkent Cakarta'nın doğusunda yer alan Tangerang bölgesinde düzenlendi. 21 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak fuara 300'den fazla marka katılırken 150 yeni araç ise dikkat çekti.