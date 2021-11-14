Endonezya'da 2021 Uluslararası Otomobil Fuarı

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Fuar alanın dış görüntüsü

Ziyaretçilerin vücut ısısının ölçülmesi

MINI marka otomobiller

BMW marka otomobiller

BMW M4 x KITH otomobil

Lexus LF-30 elektrikli otomobil

MG elektrikli otomobiller

Hyundai Prophecy otomobil

Hyundai Ioniq elektrikli otomobil

Hyundai Kona elektrikli otomobil

Üzerinde Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun imzası bulunan Hyundai Kona elektrikli otomobil

Hyundai-Boston Dynamic robot köpek

Toyota elektrikli otomobil

Dunlop araç lastikleri

CAKARTA - Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla iptal edilen etkinliklerin ardından pandemi sürecinin ilk otomobil fuarı GAIKINDO Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı (GIIAS) başkent Cakarta'nın doğusunda yer alan Tangerang bölgesinde düzenlendi. 21 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak fuara 300'den fazla marka katılırken 150 yeni araç ise dikkat çekti.