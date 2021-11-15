Ender Sevinç kimdir? Kıyıköy Belediye Başkanı KİM? Kıyıköy nerede?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ender Sevinç hakkında araştırmalar yapılıyor. Ender Sevinç kimdir? Ender Sevinç kaç yaşında, nereli? Ender Sevinç hayatı ve biyografisi!

ENDER SEVİNÇ KİMDİR?

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde 16.02.1978 tarihinde doğan Ender Sevinç, ilk ve orta öğrenimini Kıyıköy beldesinde tamamladı.

Beldede mahalle muhtarı olarak görev de yapan Ender Sevinç, 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kıyıköy beldesi belediye başkan adayı olarak gösterilde ve seçimi kazanarak Kıyıköy belde belediyesi başkanı oldu.

Nisan 2019'da yapılan yerel seçimlerde toplam 747 Oy alarak %41,90 oran ile Kırklareli Kıyıköy Belediye Başkanı olarak seçildi.

KIYIKÖY KONUMU

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