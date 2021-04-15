Ender Lilies: Quietus of the Knights'ın tam sürümü için tarih belli oldu!
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Ender Lilies: Quietus of the Knights'ın tam sürümü için tarih belli oldu!

Ender Lilies: Quietus of the Knights'ın tam sürümü için tarih belli oldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncılığını Binary Haze Interactive yaptığı ve Steam üzerinde erken erişimde devam eden, Ender Lilies: Quietus of the Knights'ın tam sürümü için tarih belli oldu. Oyun hangi platformlarda oynanacak? Detaylar haberimizde!

Karanlık fantezi 2D aksiyon rol yapma oyunu Ender Lilies: Quietus of the Knights 2021 başından beri Steam'de erken erişimde bulunuyor. Yaz ayında erken erişimden ayrılacak olan oyun daha sonrasında konsollara da gelecek.

Yayıncı Binary Haze Interactive, Ender Lilies: Quietus of the Knights'ın 22 Haziran'da erken erişimden çıkacağını ve aynı gün Nintendo Switch'te yayınlanacağını duyurdu. Birkaç hafta sonra 6 Temmuz tarihinde ise PS4ve PS5'te geriye dönük uyumluluk ile satışa sunulacak. Oyun ayrıca, Xbox One ve Xbox Series X | S için de gelecek ancak henüz bir tarih verilmiş değil.

Binary Haze Interactive CEO'su Hiroyuki Kobayashi şunları söyledi: "Erken erişim kullanıcıları film müziğine bayılıyor ve ENDER LILIES'in sonunu görmek istiyorlar. Lily'nin yolculuğunun geri kalanının tadını çıkaracaklarını umuyoruz."

1.0 sürümü ile güncellemesi tamamlanan hikaye yeni içerikleriyle bizleri karşılayacak. Güncellemede yer alan notlar şu şekilde; beş yeni bölge, yeni düşmanlar, boss'lar ve yetenekler, optimize edilmiş oyun dengesi ve karakterin manevrası ile görünümde iyileştirmeler.

Oyunun Steam'de erken erişim fiyatı şu anda 19,99 dolar/ 19,99 euro/ 32,00 TL. 1.0 sürümüyle birlikte ise 24,99 dolar/ 24,99 euro olacak.

ENDER LILIES: QUIETUS OF THE KNIGHTS FRAGMANI

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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