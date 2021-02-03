Kas spazmı geçiren genç şarkıcı Aleyna Tilki hastanelik oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kas spazmı geçiren genç şarkıcı Aleyna Tilki hastanelik oldu

03.02.2021 09:30 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:40
Kas spazmı geçiren genç şarkıcı Aleyna Tilki hastanelik oldu

Rol aldığı İşte Bu Benim Masalım setinde rahatsızlanan şarkıcı Aleyna Tilki, dün akşam hastanelik oldu. Kas spazmı geçiren Tilki, hastane çıkışı yayınladığı videoda "Yürüyemez hale gelmiştim ama şu an daha iyiyim" dedi.

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolü paylaşan Aleyna Tilki, dün akşam Instagram hesabından "Hastaneye gidiyorum" paylaşımı yaparak takipçilerini korkuttu.

"SETTE KAS SPAZMI GEÇİRDİM"

Gelen mesajların üzerine açıklama yapan ünlü şarkıcı "Hakkımda birkaç tane haber çıkmış 'ben doktora gidiyorum' deyince! Bazıları doğru bazıları değil. Dün sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı belki de vücudum kasıldı. 'Ne kadar emek, o kadar yemek' diyorlar… Ben çalışmaktan çok mutluyum. Hem İngilizce şarkımın klibini hazırlıyorum hem de İşte Bu benim Masalım dizisinde aktif çalışıyorum. İkisi çok güzel oluyor, olmaya da devam edecek. Bugün daha iyiyim. Güzel bir tedaviden geçtim. Hareket edebiliyor, yürüyebiliyorum. Bir gün sonra çok çok daha iyi olacağım. Beni merak etmeyin. En önemlisi sağlık ama bir o kadar önemli olan şey de başarı ve çalışmak. İkisini dengede tuttuğumuz sürece her şey çok güzel" ifadelerini kullandı.

enç şarkıcı Aleyna Tilki hastanelik oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Erol Bulut Arda Turan Mesut Özil Ersun Yanal
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kas spazmı geçiren genç şarkıcı Aleyna Tilki hastanelik oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 09:40:50. #1.16#
title