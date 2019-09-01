En yüksek seviye olan 5. kategoriye çıkan Dorian Kasırgası Bahamaları vurdu

01.09.2019 19:08

Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) doğru hareket eden Dorian Kasırgası en yüksek seviye olan 5. kategoriye geçtikten sonra Bahama Adaları'nı vurdu. Dorian'ın iki gün boyunca şiddetli yağmur, yüksek dalgalar ve yıkıcı rüzgarla Bahamaları etkisi altına aldıktan sonra ABD ana karasına geçmesi bekleniyor.



ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) Dorian'ın devamlı rüzgar hızının saatte maksimum 280 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle