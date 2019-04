En Yakın Arkadaşının Üvey Annesi Oldu!

27 yaşındaki Arizonalı Taylor Lehman en yakın arkadaşı olan 30 yaşındaki Amanda'nın babasıyla evlendi. 54 yaşındaki Kern ile beş yıl önce tanışan Taylor, çok mutlu olduğunu söyledi.

"İNSANLAR BİZE DİK DİK BAKIYOR"

Taylor, sürekli Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas çifti ile karşılaştırıldıklarını belirtti. Ayrıca, Kern ile olan ilişkilerinin en başında en yakın arkadaşını kaybetme riski yaşadığını söyledi.

Taylor, "İnsanlar bize dik dik bakıyorlar ama sanırım güzelce giyindiğimiz zaman çok hoş görünen bir çift olduğumuz için oluyor bu." dedi.

TANIŞTIKLARI AN AŞIK OLDULAR

Kern ve Taylor beş yıl önce tanıştıkları zaman ikisinin de hayatında başka insanlar vardı. Buna rağmen birbirlerine o an aşık oldular.

Taylor yaşadıklarını şöyle anlattı: İlk tanıştığımız zamanlarda Amanda ile çalışıyorduk. Benim en yakın arkadaşımdı. Kern ise evliydi. Benim de başka biriyle ilişkim vardı. Onu ilk gördüğümde çok yakışıklı olduğunu düşündüm. Zaten kendimden yaşça büyük insanlar her zaman beni etkilemiştir. Benim sevimli olduğumu düşünüyordu ve orada flört etmeye başladık. Amanda ile bir yıllık bir arkadaşlığımız vardı o dönemlerde. Dolayısıyla kendimi suçlu ve kötü hissediyordum. Ama zamanla bunu aştım. Şu an hayatının her anında ve yaşadığı her problemde onun yanında olacağımı biliyor.

"ONUN KARAKTERİNE AŞIK OLMUŞTUM"

İlişkilerinin başından bahsederken, çok fazla ortak noktaları olduğunu ama ne olursa olsun evleneceklerini asla düşünmediğini belirten Taylor, "Onun karakterine aşık olmuştum. Bu kadar çekici olduğunu düşündüren de karakteriydi." dedi.

"BELKİ BEN ONDAN ÖNCE ÖLECEĞİM"

Taylor, "Gerçekten 20'li yaşlardaki birçok kadının başa çıkması gerçekten güç olan bir durum. Ama ne olacağını kim bilebilir ki? Belki de ben ondan önce hayata veda edeceğim." diye konuştu.