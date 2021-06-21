En uzun ve kısa gün hangi şehrimizde? 21 Haziran bugün en kısa gündüz hangi şehrimizde olacak? En kısa ve uzun gece nerede?
Bugün 21 Haziran yaz gündönümü olarak geçmektedir. Bugünün özelliği ise yıl içerisindeki en uzun gün olmasıdır. Bugün İstanbul'da gündüz 15 saat 22 dakika sürecektir. Peki, hangi şehrimizde en uzun gün olacak? Hangi şehrimizde en kısa gündüz yaşanacak? En uzun gece hangi ilimizde olacak? En kısa gece hangi şehrimizde olur?
21 Haziran'da en uzun gün yaşanacaktır. Vatandaşlar bugün kaç saat sürecek, gece kaç saat sürecek merak etti. Peki, en uzun gündüz hangi şehrimizde olacak? En kısa gündüz nerede yaşanacak? Ülkemizde hangi şehirlerde en uzun ve en kısa gündüz, gece yaşanacak? Detaylar haberimizde...
YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?
Yaz gündönümü, Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir defa (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği an. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya, güney yarımkürede en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar. Bu tarih, bâzı bazı ülkelerde kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bâzı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.
21 HAZİRAN'DA COĞRAFİ OLARAK NE OLDU?
21 Haziran en uzun gündür. Yani bugün 1 yıl içerisindeki en uzun günü yaşayacağız.
Yaz gündönümünde (yaklaşık 21 Haziran), güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, güney yarımkürede uzamaya başlar. Bu tarih, kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en kısa gün, kuzey yarımkürede en kısa gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en kısa olduğu gündür.
21 HAZİRAN EN UZUN VE EN KISA GÜNDÜZ HANGİ ŞEHRİMİZDE YAŞANIR?
21 Haziran bugün en uzun gündüz en kuzeydeki ilimizde yaşanır. Yani en uzun gündüz Sinop'ta olacaktır. Sinop'ta bugün 15 saat 28 dakika gündüz yaşanacaktır. En kısa gündüz ise en güneydeki şehrimizde olacağı için haliyle bugün 21 Haziran'da Hatay'da en kısa gündüz yaşanacaktır.
21 Haziran bugün en uzun gündüz nerede olacak : Sinop'ta
21 Haziran bugün en kısa gündüz nerede olacak : Hatay'da
21 HAZİRAN EN UZUN VE EN KISA GECE HANGİ ŞEHRİMİZDE OLACAK?
21 Haziran bugün en kısa gece yine en kuzeydeki şehrimizde yaşanacaktır. Yani en kısa gece süresi Sinop ilimizde olacak. En uzun gece ise Hatay'da yaşanacak.
21 Haziran bugün en kısagece nerede olacak : Sinop'ta
21 Haziran bugün en uzun gece nerede olacak : Hatay'da
Kısacası uzun ve kısa gündüz saatleri kuzey ve güney olarak değişkenlik gösteriyor. Bugün kuzeyde olan şehirler daha uzun bir gündüz yaşayacak. Güneyde olan şehirler ise daha kısa gündüz yaşayacaktır.