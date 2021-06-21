En uzun ve kısa gün hangi şehrimizde? 21 Haziran bugün en kısa gündüz hangi şehrimizde olacak? En kısa ve uzun gece nerede?

Bugün 21 Haziran yaz gündönümü olarak geçmektedir. Bugünün özelliği ise yıl içerisindeki en uzun gün olmasıdır. Bugün İstanbul'da gündüz 15 saat 22 dakika sürecektir. Peki, hangi şehrimizde en uzun gün olacak? Hangi şehrimizde en kısa gündüz yaşanacak? En uzun gece hangi ilimizde olacak? En kısa gece hangi şehrimizde olur?