En uzun bayrak direği, Türk bayrağı ile bulaşacak
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En uzun bayrak direği, Türk bayrağı ile bulaşacak

En uzun bayrak direği, Türk bayrağı ile bulaşacak
Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU - Haberler | Politika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, İstanbul'un Çamlıca Tepesi'ne dikilen 111 metre yüksekliğe sahip, Türkiye'nin en uzun bayrak direği Türk bayrağı ile buluşacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, İstanbul'un Çamlıca Tepesi'ne dikilen 111 metre yüksekliğe sahip, Türkiye'nin en uzun bayrak direği Türk bayrağı ile buluşacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bin metrekarelik Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından göndere çekilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin en uzun bayrak direği İstanbul'da Çamlıca Tepesi'ne dikildi. 31 Ocak 2021 tarihinde yapımına başlanan yaklaşık 100 ton ağırlığındaki Türkiye'nin en uzun bayrak direği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk bayrağı ile buluşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk bayrağı göndere çekilecek. Bin metrekarelik Türk bayrağı, İstanbul'un birçok noktasından görülecek, ayrıca kentin siluetine anlam katacak. 


En uzun bayrak direği, Türk bayrağı ile bulaşacak
En uzun bayrak direği, Türk bayrağı ile bulaşacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU

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