En Sevilen Star Wars Film Müziği: The Rıse Of Skywalker

Star Wars Serisi'nin son filmi olan 'The Rise of Starwalker' filminin müzikleri, tüm dünyada Ocak 2019-Nisan 2021 arasında Deezer HiFi kullanıcılarının en sevdiği Star Wars Film Müziği albümü oldu. Albüm, Yıldız Savaşları: İmparator (The Empire Strikes Back) ve Yıldız Savaşları: Yeni Bir Umut gibi en sevilen soundtrackler'den yüzde 12 daha çok dinlendi. Türkiye'de ise en çok dinlenen Star Wars müzik albümü "The Empire Strikes Back" oldu.

Star Wars film müziklerinin Deezer HiFi'da dinlenme oranı 2019 yılının ocak ayından beri yüzde 184 arttı.

Global müzik dinleme servisi Deezer, tüm Dünya'da Yıldız Savaşları Serisi'nin en çok dinlenen HiFi film müziklerini listeledi. En çok dinlenenden başlayarak en sevilenler sıralaması şöyle:

İŞTE O LİSTE

The Rise of Skywalker 2. The Empire Strikes Back 3.The Phantom Menace 4.A New Hope 5.The Force Awakens 6.Revenge of the Sith 7.The Last Jedi 8.Attack of the Clones 9.Return of the Jedi Serinin en az popülerliğe ulaşan filmlerinden birisi ilan edilmesine rağmen Gizli Tehlike-The Phantom Menace, en sevilen 3'üncü film müziği oldu. Bu da filmin ortasındaki yoğun ışın kılıcı düellosu sırasında çalan destansı notalar sayesinde gerçekleşti. Bu modern klasik parça, Duel of the Fates Obi Wan Kenobi, Qui Gon Jinn ve Darth Maul arasındaki önemli mücadelenin heyecanını vurguluyor. Üstün ses kalitesinin tercih eden Star Wars fanları, Hi-Fi dinlerken filmin en heyecanlı anlarını tekrar yaşıyorlar. Büyüleyici orkestra performanslarındaki ses kalitesi, geçen yıl Star Wars Günü'nde yüzde 30'luk dinlenme artışı sağladı. Ocak 2019 – Nisan 2021 tarihleri arasında, Star Wars film serisinin müziklerinin dinlenme oranı yüzde 184 oranında artış gösterdi. Deezer Film Müzikleri Editörü Antoine Jaeger, Star Wars film müziklerini doğru teçhizatla yüksek kalitede dinlemenin, normal ses kalitesiyle muhtemelen gözden kaçabilecek tüm zengin ayrıntıların duyulabileceği anlamına geldiğini ifade ediyor. Jaeger, "Gözlerinizi kapattığınız an, bir konser salonunda gibi hissedecek ve John Williams'ın Londra Senfoni Orkestrası'nı canlı olarak yönettiğini duyacaksınız" diyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye