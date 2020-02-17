: 'En İyi Köpek' Olmak İçin Yarıştılar

17.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:48

Köpek şovlarının olimpiyatları olarak bilen ABD'nin en eski ve en prestijli köpek yarışması Westminster Köpek Kulübü gösterisi 4 gün suren maratonun ardından sona erdi. VOA Türkçe, New York'ta yapılan ve yüzlerce köpek cinsinin "Gösterinin en iyi köpeği" ödülünü almak için yarıştığı şovu izledi

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