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Organik Kimya, Türkiye, Dönüşüm, Ege, Güncel, Haber

En iyi işverenler açıklandı

Great Place to Work Enstitüsü, Türkiye'nin en iyi işverenlerini açıkladı. Araştırmaya 200 şirket katıldı, 101.544 çalışan temsil edildi.

27.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:08
En iyi işverenler açıklandı

30 yılı aşkın süredir dünya çapında En iyi işverenleri belirleyen Great Place to Work Enstitüsü, 2020'nin en iyilerini online platformlar üzerinden gerçekleştirdiği yayın ile açıkladı. Enstitü tarafından düzenlenen "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" araştırmasına bu yıl 200 şirket katıldı. Çalışan odaklı yönetim anlayışı ile yüksek kurum kültürüne sahip 51 şirket "En İyi İşveren" unvanı almaya hak kazandı. Çalışmada; güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi Great Place to Work modelinde yer alan 5 boyut değerlendirildi. Ödüller, 20-50 Best Small Workplaces, 50-250, 250-500, 500–2.000, 2.000-5000 ve 5.000+ olmak üzere çalışan sayısına göre 6 kategoride verildi.

INSPARK, 20-50 Best Small Workplaces kategorisinde birinci oldu

En iyi işverenlerinin açıklandığı listede, "20-50 Best Small Workplaces" kategorisinde INSPARK birinci sırada yer alırken, SOLID-ICT ikinci sıraya yerleşti. Kategorinin üçüncüsü ise Kılınç Hukuk & Danışmanlık oldu.

50-250 çalışan sayısı kategorisinde birinciliği Udemy göğüsledi

50-250 çalışan sayısı kategorisinde birinciliği Udemy göğüslerken, ikinci GittiGidiyor Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., üçüncü Mercedes Benz Finansal Hizmetler oldu.

250-500 çalışan sayısı kategorisinin ilk sırasında Magna Seating yer aldı

250-500 çalışan sayısı kategorisinin ilk sırasında Magna Seating yer alırken, ikinci AbbVie, üçüncü Magna Exteriors & Magna Mirrors oldu.

500-2.000 çalışan sayısına sahip şirketler kategorisinin birincisi sahibinden.com

Çalışan sayısı 500-2.000 olan şirketler kategorisinde sahibinden.com birinci oldu. Kategorinin ikinci sırasında DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. yer alırken ESBAŞ – Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. üçüncü sıraya yerleşti. ESBAŞ, aynı zamanda ilk kez geçtiğimiz yıl verilmeye başlanan Ege Bölgesinin En İyi İşvereni ödülünün de sahibi oldu.

2.000-5.000 çalışan sayısında ilk sırayı Hilton aldı

2.000-5.000 çalışan sayısı kategorisinin lideri Hilton olurken, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ikinci, Penti üçüncü oldu.

Kuveyt Türk, 5.000 ve üzeri çalışan sayısı kategorisinin lideri oldu

5.000 ve üzeri çalışan sayısı kategorisinin birincisi olan Kuveyt Türk Katılım Bankası, Finans'ın En İyi İşvereni unvanı da almaya hak kazandı. Kategorinin ikincisi ise Turkcell Global Bilgi oldu.

Özel ödüller de sahiplerini buldu

Magna Seating, Magna Exteriors & Magna Mirrors ve Udemy; değerler, inovasyon, finansal büyüme, liderlik etkinliği, insan potansiyelini maksimize etme ve güven gibi 6 temel bileşenin analizi ile oluşan "Great Place to Work For ALL" özel ödülüne layık görüldü. Şirketlerin işveren markalarının çalışanları tarafından değerlendirildiği çekme, tutma ve bağlama skorlarının değerlendirilmesi ile oluşan EVP Index Özel Ödülü; Magna Seating, Zurich Sigorta, Organik Kimya, Novartis İlaç ve GittiGidiyor Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş şirketlerine verildi.

"İnovasyon & Dijital Dönüşüm" özel ödülü Organik Kimya'nın

"Yaşam Boyu Öğrenme" özel ödülü AbbVie, "İş-Yaşam Dengesi" özel ödülü Udemy, "Diversity" özel ödülü GittiGidiyor Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., "İnovasyon & Dijital Dönüşüm" özel ödülü Organik Kimya tarafından alındı. GSK Türkiye "Toplumsal Paylaşım" özel ödülüne layık görülürken, Magna Exteriors & Magna Mirrors "Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği" özel ödülünün sahibi oldu.

Kaynak: Bültenler

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