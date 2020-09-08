'En iyi Haber Portalı Ödülü' Haberler.com'a verildi
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'En iyi Haber Portalı Ödülü' Haberler.com'a verildi

Türkiye'nin 'En İyilerinin' ödüllendirildiği Gold Faces Of Turkey ödül töreninde Haberler.com'a 'En iyi Haber Portalı Ödülü' verildi.

'En iyi Haber Portalı Ödülü' Haberler.com'a verildi
08.09.2020 11:44 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:48

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 'Gold Faces O Turkey' galası, iş, sanat ve magazin dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla 7 Eylül'de gerçekleşti. Görkemli törende Haberler.com'a En iyi Haber Portalı Ödülü verildi. Ödülü Haberler.com ailesi adına Genel Yayın Yönetmenimiz Av. Bedia Teymur aldı.

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