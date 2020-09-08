'En iyi Haber Portalı Ödülü' Haberler.com'a verildi Türkiye'nin 'En İyilerinin' ödüllendirildiği Gold Faces Of Turkey ödül töreninde Haberler.com'a 'En iyi Haber Portalı Ödülü' verildi.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 'Gold Faces O Turkey' galası, iş, sanat ve magazin dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla 7 Eylül'de gerçekleşti. Görkemli törende Haberler.com'a En iyi Haber Portalı Ödülü verildi. Ödülü Haberler.com ailesi adına Genel Yayın Yönetmenimiz Av. Bedia Teymur aldı.