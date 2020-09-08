'En iyi Haber Portalı Ödülü' Haberler.com'a verildi
Türkiye'nin 'En İyilerinin' ödüllendirildiği Gold Faces Of Turkey ödül töreninde Haberler.com'a 'En iyi Haber Portalı Ödülü' verildi.
08.09.2020 11:44 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:48
Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 'Gold Faces O Turkey' galası, iş, sanat ve magazin dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla 7 Eylül'de gerçekleşti. Görkemli törende Haberler.com'a En iyi Haber Portalı Ödülü verildi. Ödülü Haberler.com ailesi adına Genel Yayın Yönetmenimiz Av. Bedia Teymur aldı.
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