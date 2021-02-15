En iyi filmler...Netflix'teki en iyi 50 film
15.02.2021 16:26 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:29
Netflix çok büyük bir film platformu. Film seçmek elbette her zaman olduğu gibi zor. Sizlere yardımcı olmak için, şu anda yayınlanan en iyi 50 filmi çıkardık, başlıklar gelip geçtikçe düzenli olarak güncellendik. En iyi filmler...Netflix'teki en iyi 50 film
Sinemaseverler için hazırladığımız en iyi filmler sayfamızdan Netflix'te yayınlanmış en iyi 50 filmi derledik. Şimdi hazırsanız Netflix'te izlenmesi gereken filmlere beraber bakalım. İyi seyirler...
NETFLİX'TEKİ EN İYİ 50 FİLM
- 'Zathura' (2005)
- 'Julie & Julia' (2009)
- 'Ma Rainey's Black Bottom' (2020)
- 'Bonnie and Clyde' (1967)
- 'Cool Hand Luke' (1967)
- 'Goodfellas' (1990)
- 'His House' (2020)
- 'Loving' (2016)
- 'Fruitvale Station' (2013)
- 'Carol' (2015)
- 'Inception' (2010)
- 'The Social Network' (2010)
- 'Easy A' (2010)
- 'A Clockwork Orange' (1971)
- 'Dolemite Is My Name' (2019)
- 'Dick Johnson Is Dead' (2020)
- 'Ocean's Eleven' (2001)
- 'Nightcrawler' (2014)
- 'Spotlight' (2015)
- 'The Old Guard' (2020)
- 'Da 5 Bloods' (2020)
- '13TH' (2016)
- 'I'm Thinking of Ending Things' (2020)
- 'Lady Bird' (2017)
- 'Uncut Gems' (2019)
- 'No Direction Home: Bob Dylan' (2005)
- 'Crip Camp: A Disability Revolution' (2020)
- 'The Death and Life of Marsha P. Johnson' (2017)
- 'Scott Pilgrim vs. the World' (2010)
- 'Haywire' (2012)
- 'The Florida Project' (2017)
- 'American Factory' (2019)
- 'The Irishman' (2019)
- 'Marriage Story' (2019)
- 'Roma' (2018)
- 'A Single Man' (2009)
- 'The Bling Ring' (2013)
- 'Private Life' (2018)
- 'My Happy Family' (2017)
- 'Silver Linings Playbook' (2012)
- 'Atlantics' (2019)
- 'Justin Timberlake + the Tennessee Kids' (2016)
- 'Moonlight' (2016)
- 'Burning Cane' (2019)
- 'Cloudy With a Chance of Meatballs' (2009)
- 'Pan's Labyrinth' (2006)
- 'Monty Python and the Holy Grail' (1975)
- 'Taxi Driver' (1976)
- 'Mudbound' (2017)
- 'Okja' (2017)