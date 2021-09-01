En Hamarat Benim saat kaçta, ne zaman? En Hamarat Benim hangi kanalda, hangi gün?

Kadir Ezildi'nin sunumuyla bu sezon ekranlardaki yerini alan ve binlerce kişi tarafından merakla takip edilen En Hamarat Benim hakkında En Hamarat Benim saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, En Hamarat Benim hangi kanalda, hangi gün?