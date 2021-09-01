En Hamarat Benim saat kaçta, ne zaman? En Hamarat Benim hangi kanalda, hangi gün?
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En Hamarat Benim saat kaçta, ne zaman? En Hamarat Benim hangi kanalda, hangi gün?

En Hamarat Benim saat kaçta, ne zaman? En Hamarat Benim hangi kanalda, hangi gün?
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Kadir Ezildi'nin sunumuyla bu sezon ekranlardaki yerini alan ve binlerce kişi tarafından merakla takip edilen En Hamarat Benim hakkında En Hamarat Benim saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, En Hamarat Benim hangi kanalda, hangi gün?

"En Hamarat Benim canlı izle" başlığı araştırılan konular arasında yer alıyor.İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği ve her anını izleyebilmek adına çaba gösterdiği yarışmada birbirinden iddialı beş kadın yarışmacı marifetlerini yemek ve temizlik konusunda sergileyerek 15 bin liranın sahibi olabilmek adına gayret gösterecek. En Hamarat Benim saat kaçta, ne zaman? En Hamarat Benim hangi kanalda, hangi gün?

EN HAMARAT BENİM SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başladı. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alıyor.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifimiz Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek. Kendine güvenen hamarat yarışmacılarımız bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak. Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

En Hamarat Benim her gün saat 13:00 itibarıyla başlıyor.

EN HAMARAT BENİM HANGİ KANALDA?

Kadir Ezildi'nin sunumuyla ekranlara gelen En Hamarat Benim, FOX TV'de yayınlanıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

EN HAMARAT BENİM CANLI YAYIN İZLE

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