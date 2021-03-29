En güzel kuzu ve buzağı ödüllendirildi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen yarışmada en güzel kuzu ve buzağıların sahipleri ödüllendirildi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen yarışmada en güzel kuzu ve buzağıların sahipleri ödüllendirildi.

Yeşilhisar ilçesi Ziraat Odası'nın önderliğinde düzenlenen yarışmaya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İlçe Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Ziraat Odası Başkanı Hamza İkiz ile küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, pandemi döneminde düzenlenen yarışmanın üreticiler için bir moral olduğunu belirterek, "Pandemi nedeniyle kısıtlı ama güzel bir yarışma düzenlendi. Bu yarışmada dereceye giren besicilerimizi de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak destekleyeceğiz" diye konuştu.

Düzenlenen yarışmada en güzel buzağı kategorisinde Ömer Cinitaş birinci, Mustafa Demirel ikinci, Samet Caybas ise üçüncü oldu.

En güzel kuzu kategorisinde ise Hakan Burcu birinci, Hüseyin Edoğru ikinci, Yaşar Aksoy ise üçüncü oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı