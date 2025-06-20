EN YENİ CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları...

Ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları, bu kutsal günün ruhunu en güzel şekilde yansıtan ifadelerle dolu. "En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları" sayesinde sevdiklerinize manevi destek sunabilir, dualarla dolu bir gün geçirmelerini sağlayabilirsiniz.

KISA VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI

"Cuma gününün rahmeti üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Duaların kabul, gönüllerin huzur bulduğu bir gün dilerim. Hayırlı Cumalar!"

"Allah'ın nuru kalbinize, bereketi evinize dolsun. Hayırlı Cumalar!"

AYETLİ CUMA MESAJLARI

"Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman, Allah'ı anmaya koşun." (Cuma Suresi, 9)

"Bu ayet ışığında dualarınız kabul, gönlünüz huzurlu olsun."

"Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara Suresi, 153)

"Sabır ve huzurla dolu bir cuma günü geçirmeniz duasıyla… Hayırlı Cumalar!"

"Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır." (A'râf Suresi, 56)

"Bu mübarek günde iyiliğin ve rahmetin üzerinizde olmasını dilerim."

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

"Bu mübarek günün bereketi üzerinize olsun."

"Kim Cuma günü gusleder, güzelce abdest alır, namaza giderse, günahları affolur." (Buhari)

"Affa ve mağfirete vesile olacak bir Cuma günü dilerim."

"Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, dua eden kişinin duası kabul olur." (Müslim)

"Dualarınızın kabul edildiği o saate ulaşmanız dileğiyle…"