En doğal halini paylaştı!
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En doğal halini paylaştı!

En doğal halini paylaştı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Eda Ece, yeni paylaşımıyla yine gündeme bomba gibi düştü. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, en doğal halini takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından mavi tura çıkan ve teknede verdiği bikinili pozlarıyla çok konuşulan Eda Ece, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Eda Ece, en doğal halini yakından çekip Instagram hesabında paylaştı. Cesaretini konuşturan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

En doğal halini paylaştı!
En doğal halini paylaştı!

Kaynak: Snob Magazin

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